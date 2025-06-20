بعد عامين من الألم.. طب الأزهر بأسيوط يُنهي معاناة سجين ابتلع هاتفا

عدن - ياسمين عبد العظيم - أنهى فريق طبي بمستشفى جامعة الأزهر بأسيوط معاناة سجين استمرت لأكثر من عامين، بعد نجاحه في استخراج هاتف محمول من داخل معدته، كان قد ابتلعه في وقت سابق، وظل يعاني من آلام مزمنة حتى تم التدخل الطبي مؤخراً.

المريض، وهو سجين يقضي فترة العقوبة بأحد السجون، نُقل إلى المستشفى الجامعي بأسيوط وهو يعاني آلاما حادة ومستمرة في المعدة، وخلال الفحص، كشف عن قيامه بابتلاع هاتف محمول منذ نحو عامين، ما تسبب له في متاعب صحية متزايدة.

تشخيص دقيق وتدخل سريع

أجريت للمريض فحوصات وأشعة طبية دقيقة، أظهرت وجود جسم غريب داخل المعدة، ليتأكد الطاقم الطبي من وجود الهاتف، وبعد تقييم الحالة، قرر الأطباء التدخل باستخدام المنظار العلوي، ونجحوا بالفعل في استخراج الهاتف دون إجراء عملية جراحية.

العملية قادها نخبة من أطباء قسم الجهاز الهضمي والمناظير بكلية طب الأزهر بأسيوط، تحت إشراف:

الدكتور خالد عبد العظيم، رئيس القسم

الدكتور محمد فخري، رئيس وحدة المناظير

الدكتور عمرو متولي، أستاذ مساعد

الدكتور أحمد فتحي، مدرس بالقسم

وبمشاركة الأطباء المقيمين بالقسم.

رعاية واهتمام من قيادات الأزهر

وقد جاءت هذه الجهود في إطار الدعم الكامل من قيادات الأزهر الشريف، وعلى رأسهم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور سلامة داوود رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة والمشرف على قطاع المستشفيات، والدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، والدكتور إبراهيم شعلان عميد الكلية، والدكتور شريف مطاوع مدير عام المستشفى، والدكتور محمد بهاء خضراوي مدير الشؤون العلاجية.