بعد نشر “تليجراف مصر”.. نقل عمرو محمد علي للمستشفى لبدء علاجه

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف أحمد، شقيق الفنان عمرو محمد علي، عن نقل شقيقه إلى أحد المستشفيات لمتابعة تدهور حالته الصحية، نتيجة مضاعفات إصابته بمرض التصلب المتعدد (MS).

وقال أحمد محمد علي في تصريحات خاصة لـ”تليجراف مصر”: “نشكر تليجراف مصر على الاهتمام، ومن المقرر أن يتوجه الفنان عمرو محمد علي غدًا السبت إلى مستشفى الشيخ زايد آل نهيان بمدينة الشيخ زايد، لاستكمال إجراءات المتابعة الطبية اللازمة لحالته”.

وأضاف: “الحمد لله، نحن سعداء بهذا التحرك، وندعو الله أن يتم شفاؤه على خير”.

تفاصيل الحالة الصحية

وكان شقيق الفنان قد صرّح في وقت سابق بأن حالة عمرو الصحية قد تدهورت مؤخرًا، بسبب عدم حصوله على الجرعات العلاجية اللازمة منذ نحو عامين، إثر توقف العلاج على نفقة الدولة.

وأوضح: “شقيقي يعاني من مضاعفات مرض التصلب المتعدد، الذي أثر بشكل كبير على حياته اليومية، وجعل حالته أكثر تعقيدًا”.

مرض عمرو محمد علي

في تصريحات سابقة، أكد الفنان عمرو محمد علي أنه مصاب بمرض التصلب المتعدد منذ سنوات، وهو مرض مزمن أثر على قدرته البدنية ومسيرته الفنية، وأدى إلى غيابه الطويل عن الساحة الفنية.

وأشار إلى أنه خضع للعلاج في عدد من المستشفيات خلال السنوات الماضية، دون انتظام في تلقي الجرعات المقررة.

مشوار فني حافل

بدأ عمرو محمد علي مشواره الفني في منتصف ثمانينيات القرن الماضي، وشارك في العديد من الأعمال السينمائية والدرامية والمسرحية، وحقق شهرة واسعة بعد تجسيده شخصية “شقشق” في مسلسل “أرابيسك”.

من أبرز أعماله أيضًا:

فيلم “العذراء والعقرب”

فيلم “سارق فرح”

مسلسل “ريا وسكينة”

مسلسل “حكايات مجنونة”

مسلسل “التفتحة”

وكان مسلسل “حدائق الشيطان” هو آخر أعماله الفنية، من تأليف محمد صفاء عامر، وإخراج إسماعيل عبد الحافظ.