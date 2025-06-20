شكرا لاهتمامكم بخبر أنحف الهواتف الذكية القابلة للطي والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - تستعد سامسونغ للكشف عن نسخة أنحف من هاتفها الذكي القابل للطي الرائد في حفل إطلاق من المرجح أن يُقام الشهر المقبل،في ظل منافسة شرسة من منافسيها الصينيين.

وكانت الهواتف القابلة للطي، التي تحتوي على شاشة واحدة قابلة للطي إلى نصفين، محط أنظار عندما أطلقت سامسونغ هذا الجهاز لأول مرة في عام 2019.

لكن الشركات الصينية، وخاصةً هونر وأوبو، أطلقت منذ ذلك الحين هواتف قابلة للطي أرق وأخف وزنًا من منتجات سامسونغ.

ما أهمية الهواتف القابلة للطي النحيفة؟



وصرح بن وود، كبير المحللين في CCS Insight، لشبكة CNBC ، أنه “مع الهواتف القابلة للطي، أصبحت النحافة أكثر أهمية من أي وقت مضى، لأن الناس ليسوا مستعدين لقبول التنازل عن هاتف أكثر سمكًا وثقلًا للحصول على المساحة التي يمكن أن يوفرها الهاتف القابل للطي”.

واستخدمت هونر وأوبو وشركات صينية أخرى تصميماتها النحيفة لتمييز نفسها عن سامسونغ.

وفيما يلي مقارنة تكشف الفارق، حيث يبلغ سمك آخر هاتف قابل للطي من سامسونغ من عام 2024، وهو Galaxy Z Fold6، 12.1 ملم (0.48 بوصة) عند طيه ويزن 239 جرامًا (8.43 أونصة).

في حين يبلغ سمك هاتف Oppo Find N5، الذي تم إصداره في وقت سابق من هذا العام، 8.93 ملم عند طيه ويزن 229 غرامًا.

ويبلغ سمك هاتف Honor Magic V3، الذي تم إطلاقه العام الماضي، 9.2 ملم عند طيه ويزن 226 غرامًا.

وقال وود، “سامسونغ بحاجة إلى الارتقاء” في مجال الهواتف القابلة للطي” بعد هذه المقارنة الواضحة.

سعي سامسونغ للريادة



وهذا ما تخطط شركة التكنولوجيا الكورية الجنوبية العملاقة للقيام به في إطلاقها القادم، والذي من المرجح أن يتم الشهر المقبل.

وقالت سامسونغ في منشور مدونة معاينة حول الهاتف في وقت سابق من هذا الشهر، “إن أحدث نسخة من سلسلة Galaxy Z هي أنحف وأخف وأكثر الهواتف القابلة للطي تقدمًا حتى الآن – وهي مصنوعة بدقة وبنيت لتدوم”.

لكن المنافسة لا تتوقف، حيث تخطط شركة Honor لإطلاق أحدث هواتفها القابلة للطي، Magic V5، في الصين في الثاني من يوليو/تموز.

وقال وود: “الأمر المثير للاهتمام بالنسبة لسامسونغ، هو أنه إذا تمكنت من الوصول إلى مستوى النحافة الذي حققته Honor، فسيكون ذلك بمثابة تقدم كبير عن سابقتها، وخطوة ملموسة في التصميم”.

ورغم هذه التطورات في مجال الهواتف القابلة للطي، إلا أن سوق هذه الأجهزة لم يكن بالإثارة التي توقعها الكثيرون.

وأشارت شركة CCS Insight إلى أن الهواتف القابلة للطي ستشكل 2% فقط من إجمالي سوق الهواتف الذكية هذا العام.

وقد تكون الهواتف الأقل نحافة إحدى الطرق لمعالجة ركود السوق، ولكن تفضيلات المستهلكين بحاجة أيضًا إلى تغيير.

وقال وود: “هناك فرصة لأن طرح هواتف قابلة للطي أنحف بكثير، سيوفر فرصة لجذب انتباه المستهلكين ودفعهم إلى إعادة النظر في فكرة امتلاك جهاز قابل للطي”.

وتابع، “مع ذلك، أحذر من أن الهواتف القابلة للطي لا تزال تُمثل مشكلة، لأن المستهلكين في كثير من الحالات يجدون صعوبة في فهم سبب حاجتهم إلى جهاز قابل للطي”.

ورغم أن السوق لا يزال صغيرا بالنسبة للهواتف القابلة للطي مقارنة بالهواتف الذكية التقليدية، قال المحلل البارز مينغ تشي كو من شركة تي إف إنترناشيونال سيكيوريتيز يوم الأربعاء إن شركة أبل – التي كانت غائبة بشكل ملحوظ عن تشكيلة هذا المنتج – تخطط لتصنيع هاتف آيفون قابل للطي بدءا من العام المقبل.

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