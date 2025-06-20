حبيت التمثيل من عادل إمام وإسماعيل ياسين

عدن - ياسمين عبد العظيم - حلّ مينا مسعود ضيفًا على برنامج معكم منى الشاذلي، في حلقة مساء أمس الخميس على قناة ON، حيث كشف خلال اللقاء العديد من الكواليس الخاصة بفيلمه الجديد في عز الظهر، إلى جانب لمحات من مشواره وحياته الشخصية.

مينا مسعود يكشف عن سبب حبه للتمثيل

وكشف مسعود خلال لقائه في برنامج معكم عن بدايات حبه للتمثيل، مشيرًا إلى أن نشأ على الأفلام المصرية القديمة، وأضاف أنه أحب مجال التمثيل بسبب أفلام الزعيم عادل إمام وإسماعيل ياسين.

وأعرب مينا عن امتنانه للمشاركة في أول بطولة له في السينما المصرية، قائلاً إنه لطالما حلم منذ بداياته بتقديم فيلم مصري، وأضاف : رغم فخري الشديد بفيلم علاء الدين الذي حقق نجاح عالمي، لكني فخور أكتر بفيلم في عز الضهر.

تفاصيل فيلم في عز الضهر

العمل يتناول العديد من القضايا السياسية، منها القضية الفلسطينية، واستغرق تصويره سنتين نظرًا لتصويره بين أكثر من دولة، كما تظهر شيرين رضا بشخصية جديدة وهى سيدة من أصول غير مصرية، تنضم إلى عصابات المافيا وهو ما يتطلب تصوير العديد من مشاهدها في إحدي الدول الأوروبية.

بينما يجسد محمد عز دور ضابط مصري يحاول ضمن أحداث الفيلم القبض علي مينا مسعود الذي يلعب دور مجرم دولي وذلك في إطار من الغموض والأكشن، ويجسد محمود حجازي وإيمان العاصي أدوار مديرين أعمال مينا مسعود، أما ميرنا نور الدين فتظهر بدور حبيبته.

أبطال فيلم في عز الضهر

فيلم في عز الضهر من بطولة نخبة من النجوم على رأسهم مينا مسعود، شيرين رضا، ميرنا نور الدين، إيمان العاصي، محمود حجازي، محمود البزاوي، إيهاب فهمي، محمد علي رزق، محمد عز، ومن تأليف كريم سرور، ومن إخراج مرقس عادل.

آخر أعمال مينا مسعود

يذكر أن آخر أعمال مينا مسعود كان فيلم The Royal Treatment من إنتاج نيوزيلندي، وعرض العمل في يناير من العام الماضي 2022 عبر منصة نتفليكس العالمية، وكان من تأليف هولي هيستر، وإخراج ريك جاكوبسون، والذي حقق نجاحًا كبيرًا.