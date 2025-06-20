عدن - ياسمين عبد العظيم - تعرف على موعد مباراة الوداد ويوفنتوس في كأس العالم للأندية 2025، التشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

تتجه الأنظار صوب ملعب “لينكولن فاينانشال فيلد” بمدينة فيلادلفيا الأمريكية، لمتابعة مباراة الوداد المغربي ضد يوفنتوس الإيطالي، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة السابعة بكأس العالم للأندية 2025.

يدخل الوداد اللقاء بشعار الفوز ولا بديل عنه، بعد خسارة افتتاحية أمام مانشستر سيتي بنتيجة (0-2)، ويأمل في تعويض تلك النتيجة وتحقيق أولى نقاطه في البطولة.

في المقابل، يوفنتوس يطمع في الفوز لضمان التأهل رسميًا إلى دور الـ16، بعدما استهل مشواره بانتصار ساحق على العين الإماراتي بنتيجة (5-0)، ما يجعله في صدارة المجموعة بفارق الأهداف.

ويرصد كووورة في السطور التالية، موعد مباراة الوداد ويوفنتوس في كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة وكذلك التشكيل المتوقع للفريقين ..