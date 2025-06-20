شكرا لاهتمامكم بخبر للتوقيع مع أنيس حاج موسى.. فينورد يصدم بنفيكا بشرط صارم والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - يأمل نادي بنفيكا في الفوز بخدمات النجم الجزائري أنيس حاج موسى خلال فترة الانتقالات الصيفية 2025.

ويرتبط جناح “محاربي الصحراء” بعقد مع فريقه الحالي فينورد روتردام حتى عام 2029 باعتباره تعاقد معه عام 2024 لفائدة 5 أعوام.

وتألق الموهبة صاحب الـ23 عاما خلال النسخة الحالية من الدوري الهولندي، مما جعله محل إشادة كبيرة من قبل الجماهير والمتابعين.

شرط فينورد



وفقا لمصادر إعلامية متطابقة، اشترط نادي فينورد الحصول على مبلغ يتراوح بين 15 و20 مليون يورو بجانب إضافات.

في المقابل، أبدى نادي بنفيكا استعداده لدفع مبلغ لا يتجاوز الـ12 مليون يورو

وينتظر أن تحدث تطورات متسارعة خلال الأسبوع المقبل، خاصة وأن الفريق البرتغالي يأمل يحسم الصفقة في أسرع الأوقات.

وتجدر إلى أن القيمة السوقية للاعب الجزائري حققت قفزة نوعية في الأشهر الأخيرة، حيث وصلت لمبلغ 14 مليون يورو بعد أن كانت تبلغ مليوني يورو العام الماضي.

ماذا قدم حاج موسى في موسم 2024-2025؟



شارك حاج موسى في 44 مباراة خلال الموسم الحالي ضمن مختلف المسابقات سجل فيها 11 هدفا وأهدى 6 تمريرات حاسمة.

وتألق الأخير بشكل خاص في بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث أسهم في 4 أهداف ما بين صناعة وتسجيل من 11 مباراة خاضها في المسابقة.

وخاض أيضا مباراتين مع منتخب الجزائر تباعا أمام غينيا الاستوائية ورواندا لم يترك فيهما أي بصمة تهديفية.

ويعتبر الموسم الأخير الأفضل في المسيرة الكروية للاعب الذي عانى من تجاهل كبير في فرنسا دفعه في مرحلة أولى للعب في بلجيكا ثم هولندا.

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