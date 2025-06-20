مفاجأة في الكيت كات.. تمثال لـ”جراح القلوب” يضيء الجيزة

عدن - ياسمين عبد العظيم - شهد محافظ الجيزة المهندس عادل النجار، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين المحافظة ووزارة الثقافة، ممثلة في صندوق التنمية الثقافية، لإنشاء تمثال للطبيب العالمي الدكتور مجدي يعقوب، يُقام في ميدان الكيت كات بحي إمبابة.

تكريم عالمي على أرض مصرية

جاء توقيع البروتوكول بمقر ديوان عام محافظة الجيزة بحي العجوزة، حيث مثّل المحافظة في التوقيع محمد نور الدين، السكرتير العام، بينما وقّع عن وزارة الثقافة المعماري حمدي محمود السطوحي، مساعد وزير الثقافة للمشروعات الثقافية والفنية والمشرف على قطاع صندوق التنمية الثقافية.

وأكد محافظ الجيزة أن هذا البروتوكول يأتي بهدف تخليد وتوثيق اسم الدكتور مجدي يعقوب، أحد أبرز الرموز العلمية والإنسانية في العصر الحديث، لما قدمه من إسهامات عظيمة في علاج المرضى وخاصة غير القادرين، مما جعله مثالًا يحتذى في العطاء والرحمة.

تنفيذ فني بإشراف متخصص

وأوضح المحافظ أن وزارة الثقافة، من خلال صندوق التنمية الثقافية، ستتولى الجوانب الفنية للمشروع، بما في ذلك اختيار الفنان النحات والتصميم والإشراف الكامل على تنفيذ التمثال وقاعدته، بما يليق بقامة الدكتور يعقوب.

تهيئة الميدان ودعم مالي من المحافظة

في المقابل، تلتزم محافظة الجيزة بتوفير التمويل اللازم، إلى جانب إعادة تأهيل وتهيئة ميدان الكيت كات لاستقبال العمل الفني بالشكل المناسب، ليكون بمثابة معلم ثقافي جديد يعكس فخر المحافظة بتكريم أحد أبناء الوطن البارزين.

لجنة مشتركة للمتابعة والتنفيذ

واتُّفق على تشكيل لجنة عمل مشتركة بين الجانبين لمتابعة خطوات التنفيذ أولًا بأول، وتذليل أي معوقات قد تظهر، مع ضمان التنسيق الكامل حتى الانتهاء من المشروع.

واختتم محافظ الجيزة تصريحه بالتأكيد على أن هذا التعاون مع وزارة الثقافة يجسّد توجه الدولة في دعم الثقافة والفن، والاحتفاء بالرموز الوطنية الذين أضاءوا الطريق للأجيال بقصص نجاحهم وإنسانيتهم النبيلة.