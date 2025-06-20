“سأضربك”.. مدافع إنتر ميلان يهدد مشجعًا لباريس سان جيرمان

عدن - ياسمين عبد العظيم - شهد معسكر إنتر ميلان واقعة مثيرة للجدل، بعدما دخل المدافع الإيطالي فرانشيسكو أتشيربي في مشادة حادة مع أحد مشجعي باريس سان جيرمان، أثناء تواجده في ملعب تدريب الفريق، على خلفية استفزاز متعلق بخسارة إنتر القاسية في نهائي دوري أبطال أوروبا.

بداية الواقعة

وأظهر مقطع فيديو نشره موقع “فوتبول إيطاليا” أن أتشيربي كان يوقّع على أوتوجرافات للمشجعين ويلتقط الصور معهم، قبل أن يدخل في اشتباك لفظي مع أحد الحضور، الذي كان يرتدي قميص باريس سان جيرمان.

وبحسب التقارير، وجه المشجع تعليقًا ساخرًا بشأن تألق برادلي باركولا، جناح باريس، في النهائي الذي انتهى بفوز سان جيرمان على إنتر بخماسية نظيفة.

رد عنيف من أتشيربي

ورد أتشيربي غاضبًا على المشجع، قائلًا: “أنا جاد.. لا أحب أن أكون مادة للسخرية،إذا غادرت من هنا فلا تذكرني ببرادلي باركولا.. أنا مجنون وسأضربك ضربًا مبرحًا!”

ردود فعل متباينة

أثارت الواقعة موجة واسعة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين من رأى أن تصرف أتشيربي مبالغ فيه، ومن اعتبر أن استفزاز المشجع في هذا السياق غير مقبول.

ملخص أهداف نهائي دوري أبطال أوروبا 2025: باريس سان جيرمان × إنتر ميلان (5-0)

1 – أشرف حكيمي (د 12):

افتتح التسجيل بعد تمريرات متقنة انتهت عنده داخل منطقة الجزاء، ليضع الكرة بسهولة في الشباك.

2 – ديزيري دوي (د 20):

سجل الهدف الثاني من تسديدة ارتطمت بالدفاع وغيرت اتجاهها، بعد عرضية من ديمبيلي.

3 – ديزيري دوي (د 63):

أضاف هدفه الشخصي الثاني والثالث للفريق بعد انفراد تام وتسديدة سكنت المرمى.

4 – خفيتشا كفاراتسخيليا (د 72):

استغل تمريرة من ديمبيلي وسجل الهدف الرابع بانفراد رائع.

5 – سيني مايولو (د 86):

اختتم خماسية باريس بتسديدة قوية داخل منطقة الجزاء.