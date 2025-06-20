آرسنال يخطط لصفقة مفاجئة من تشيلسي

عدن - ياسمين عبد العظيم - ذكرت تقارير صحفية أن آرسنال ينوي إبرام صفقة مفاجئة من غريمه تشيلسي، بعد فشل محاولاته في ضم نيكو ويليامز جناح أتلتيك بيلباو، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وبحسب صحيفة “الديلي ميل“، فإن آرسنال يستهدف الحصول على خدمات لاعب البلوز، نوني مادويكي، البالغ من العمر 23 عامًا.

وكان مادويكي، الذي يمتد عقده حتى صيف 2030، عنصرًا أساسيًا في تشكيلة المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا خلال الموسم المنصرم.

ويحرص ميكيل أرتيتا المدير الفني لآرسنال، على تعزيز خط الهجوم هذا الصيف، لدخول موسم 2025-2026 بدماء جديدة على مستوى الخط الأمامي.

ومن المتوقع أن يتراجع مادويكي في الترتيب داخل البلوز، مع سعي ناديه لتجديد تشكيلته للمنافسة بقوة على حصد الألقاب.

واستهل تشيلسي، الميركاتو الصيفي، بضم ليام ديلاب، من إبسويتش تاون، مقابل 30 مليون جنيه إسترليني، بجانب استقدام مامادو سار من ستراسبورج، وداريا إيسوجو من سبورتينج لشبونة.

في المقابل، يواصل آرسنال، البحث عن تعزيزات هجومية، وسط ارتباطه بأسماء مميزة مثل بينيامين سيسكو وألكسندر إيزاك.