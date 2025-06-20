شكرا لاهتمامكم بخبر مطعم «مايدو» في ليما يتربع على عرش أفضل مطاعم العالم لعام 2025 والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - حصد مطعم “مايدو” (Maido) في العاصمة البيروفية ليما، لقب أفضل مطعم في العالم لعام 2025، وفق تصنيف “World’s 50 Best Restaurants”.



ويُشرف على مطعم “مايدو” الشيف الشهير ميتسوهارو “ميشا” تسومورا، ويُعد من أبرز رواد “مطبخ نيكاي” الذي يمزج بين تقنيات الطهو اليابانية الدقيقة والمكونات البيروفية المحلية، ما يمنح الزبائن تجربة فريدة ومتجددة ثقافيًا ومذاقيًا.

وفي النسخة الأخيرة من التصنيف، احتفظ مطعم “أسادور إتشيباري” (Asador Etxebarri) في إقليم الباسك الإسباني بالمركز الثاني، في حين صعد مطعم “كوينتونيل” (Quintonil) في العاصمة المكسيكية من المرتبة السابعة إلى الثالثة. أما مطعم “تابل” (Table) الباريسي، الذي كان ثالثًا العام الماضي، فتراجع إلى المركز الثامن.

وعلى صعيد الحلويات، نال ماكسيم فريديريك من مطعم “بلينيتود” بفندق “شوفال بلان” في باريس جائزة أفضل طاهٍ للحلويات في العالم، ليؤكد مكانته بعد أن اختاره دليل “La Liste” مطلع الأسبوع الحالي كأكثر الطهاة إبداعًا في مجاله.

ويُعد تصنيف “50 Best Restaurants” الذي يصدر منذ 2002، من أبرز الجوائز العالمية في عالم الطهو، ويُشرف عليه أكثر من ألف خبير مستقل من طهاة وصحافيين ونقّاد وأصحاب مطاعم. وتُنظمه مجموعة “وليام ريد” البريطانية، وتدعمه شركات راعية كبرى.

ورغم شعبيته، يواجه التصنيف انتقادات متكررة، خاصة من طهاة فرنسيين ويابانيين وأميركيين، يتهمونه بانعدام الشفافية والمحاباة، ما دفعهم عام 2015 لإطلاق دليل بديل هو “La Liste”، الذي يعتمد على خوارزمية تحلل بيانات أكثر من 400 مصدر عالمي لتصنيف ألف مطعم سنويًا حول العالم.

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