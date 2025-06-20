نجم بايرن السابق يطالب بخطف موهبة شتوتجارت

عدن - ياسمين عبد العظيم - يرى لاعب خط الوسط الألماني السابق، ستيفان إيفنبرج، أن نيك فولتمايد موهبة شتوتجارت، قد يمثل مستقبل بايرن ميونخ، خلفًا للهداف الإنجليزي هاري كين.

وقال إيفنبرج خلال مؤتمر صحفي على هامش كأس العالم للأندية ” فولتمايد مهاجم يستحق التركيز عليه من قبل البايرن، بالتأكيد، ليس الآن ولكن حينما يرحل كين”.

ويمتد عقد هاري كين، البالغ من العمر 31 عاما، مع البافاري حتى عام 2027، بينما يرتبط فولتمايد، البالغ من العمر 23 عاما، بعقد مع شتوتجارت حتى 2028.

وأوضح إيفنبرج “يجب على بايرن ميونخ، التفكير في فولتمايد، من الذي يمكنه تقديم نفس الأداء الذي قدّمه في نهائي كأس ألمانيا، يمتلك بالفعل طموحات كبيرة”.

وبعد موسم قوي مع شتوتجارت وفوزه بلقب كأس ألمانيا، يقدم فولتمايد أداء رائعا مع منتخب ألمانيا في يورو الشباب، ويحمل لقب هداف البطولة بأربعة أهداف قبل مباراة دور الثمانية أمام إيطاليا غدا السبت.

وانضم فولتمايد إلى منتخب ألمانيا تحت 21 عامًا، بعد أيام قليلة من مشاركته في نهائيات دوري الأمم مع المنتخب الأول.

وأكد إيفنبرج “أعتقد أن هذا الموقف رائع، كان بإمكانه أن يقول إنني بحاجة إلى الراحة، لقد كان موسما طويلا، لكن هذه بطولة كبيرة، يمكنك الفوز بلقب هناك”.