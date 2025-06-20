الداخلية تنظم زيارة لـ«طلبة وطالبات» أكاديمية الشرطة إلى مستشفى أهل مصر

عدن - ياسمين عبد العظيم - زار وفد من أكاديمية الشرطة مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق إحدى أبرز المؤسسات الرائدة فى مجال علاج الحروق فى مصر والشرق الأوسط وخلال الزيارة.

زيارة طلاب أكاديمية الشرطة مستشفى أهل مصر

جلء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على ترسيخ مبادىء المشاركة المجتمعية وتعزيز روح الإنتماء والمسئولية لدى طلبة وطالبات أكاديمية الشرطة.

وتوجه طلاب أكاديمية الشرطة بزيارة داخل أقسام المستشفى المختلفة واستمعوا إلى شرح حول ألية تقديم الرعاية الطبية والنفسية لمرضى الحروق.

كما التقى الوفد بعدد من المرضى وذويهم وقدموا لهم الهدايا الرمزية والدعم النفسى فى لفتة إنسانية تعبر عن التقدير للجهود التى تبذلها المستشفى فى هذا المجال.

وخلال الزيارة قدم طلبة وطالبات كلية الشرطة تبرعًا بمبالغ مالية لصالح المستشفى تعزيزًا لروح المسئولية والمشاركة المجتمعية التى تسعى وزارة الداخلية إلى غرسها فى الطلبة.

وتأتى هذه الزيارة تأكيدًا على أهمية دمج الطلاب فى الأنشطة المجتمعية والإنسانية وغرس قيم التعاطف والتكافل فى نفوسهم.