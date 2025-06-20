شكرا لاهتمامكم بخبر أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 20 – 6 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - ينشر موقع «النبأ» الإخباري أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الجمعة، في سوق الجملة وسوق العبور، ويضاف إلى السعر بين 3 إلى 5 جنيهات في أسواق التجزئة.

وجاءت أسعار الخضروات على الموقع الرسمي لسوق العبور كالتالي:

الطماطم بين 3 جنيهات و6 جنيهات.

البطاطس بين 5 جنيهات و7.50 جنيهات.

البصل بين 7 جنيهات و9 جنيهات.

الكوسة بين 5 جنيهات و8 جنيهات.

الفاصوليا بين 9 جنيهات و11 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 2 جنيهات و5 جنيهات.

الباذنجان أبيض بين 3 جنيهات و9 جنيها.

الفلفل الرومي البلدي بين 4 جنيهات و8 جنيها.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.50 جنيهات و5.50 جنيها.

الملوخية بين 5 جنيهات و6 جنيهات.

الخيار البلدي بين 8 جنيهات و12 جنيها.

قلقاس بين 12 جنيها و15 جنيها.

الثوم بين 30 جنيها و60 جنيها.

أما بالنسبة لأسعار الفاكهة بالموقع الرسمي لسوق العبور كالتالي:-

الليمون البلدي بين 10 و30 جنيها.

تفاح أمريكي 50 و100 جنيهًا.

برتقال صيفي 25 و31 جنيها.

الكيوي 70 و150 جنيها.

بلح سيوى 40 و70 جنيهًا.

المانجو البلدي 15 و20 جنيهًا.

خوخ بلدي عريشي 20 و60 جنيهًا.

الجوافة 32 و42 جنيهًا

الكانتلوب 8 و14 جنيها.

المشمش الصحراوي 60 و80 جنيهًا

الموز البلدي 17 و27 جنيهًا.

الموز المغربي 25 و30 جنيهًا.

الموز الوليم 25 و30 جنيهًا.

الموز البيكو 33 و37 جنيهًا.

الموز المستورد 40 و70 جنيهًا.