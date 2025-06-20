أكسيل فيتسل سعيد لتمكنه من اللعب بعد “6 أشهر صعبة”

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعرب أكسيل فيتسل، مدافع أتلتيكو مدريد، عن سعادته بتسجيله هدفًا في فوز فريقه 3-1 على سياتل ساوندرز، ضمن الجولة الثانية بدور المجموعات في بطولة كأس العالم للأندية، فجر الجمعة.

وقال فيتسل في تصريحات لشبكة (DAZN) عقب المباراة: “شعور رائع. أنا سعيد لأنني لعبتُ ولو قليلاً. الأهم هو الفوز بالمباراة. بدأنا بشكل جيد، وبعد 15 دقيقة تمكنا من التقدم”.

وأضاف اللاعب البلجيكي: “لم أتغير أبدًا. الأشهر الستة الأخيرة لم تكن سهلة بسبب غيابي عن الملاعب، لكنني دائمًا أقدم كل ما لدي في كل مباراة. أشكر الله على حالتي البدنية والذهنية الجيدة”.

وأشار فيتسل إلى طموح أتلتيكو مدريد في الذي سيبذل قصارى جهده، للفوز على بوتافوغو في المباراة المقبلة، وضمان التأهل إلى دور الـ16 في البطولة.