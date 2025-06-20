ما الصفقة المثيرة التي تحدث عنها لابورتا؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية أن رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، كشف بشكل غير رسمي خلال اجتماع مع أعضاء مجلس الشيوخ بالنادي أن الصفقة المثيرة التي أشار إليها هي التعاقد مع نيكو ويليامز، جناح أتلتيك بيلباو الشاب.

رغم أن الصفقة لم تُحسم بشكل نهائي بعد، أوضح لابورتا أن الإدارة تبذل جهودًا كبيرة لإتمام التعاقد، مطمئنًا أعضاء المجلس الذين استفسروا عن المفاوضات الجارية مع اللاعب الباسكي.

جاء هذا التأكيد خلال لقاء خاص أعقب الخطاب الرسمي للرئيس، حيث أتيحت الفرصة للابورتا للحديث بشكل مباشر مع الأعضاء القدامى للنادي.

وقد لاقى هذا النبأ ترحيبًا واسعًا بين جماهير برشلونة، خاصة أن نيكو يتمتع بعلاقات جيدة مع عدد من لاعبي الفريق تحت قيادة المدرب هانز فليك.