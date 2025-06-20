بوتافوجو لم يخسر بثلاثة أهداف أو أكثر سوى في 3 من آخر 200 مباراة له

عدن - ياسمين عبد العظيم - يحتاج أتلتيكو مدريد لتحقيق فوز بفارق 3 أهداف أو أكثر على بوتافوجو البرازيلي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم للأندية، الإثنين المقبل على ملعب روز بول في باسادينا، لضمان التأهل إلى دور الـ16، في مهمة تبدو شاقة نظرًا لقوة الفريق البرازيلي.

ولم يخسر بوتافوجو، الذي يتصدر المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، بهذا الفارق إلا في 3 من آخر 200 مباراة خاضها بجميع المسابقات.

آخر هزيمة من هذا النوع كانت في 11 ديسمبر/كانون الأول 2024 أمام باتشوكا المكسيكي (3-0) في كأس الإنتركونتيننتال، بأهداف أسامة إدريسي، نيلسون ديوسا، وسالمون روندون في الشوط الثاني، تحت قيادة المدرب أرتور خورخي آنذاك.

قبل ذلك، تعرض بوتافوجو لهزيمة مماثلة (3-0) أمام كروزيرو في الدوري البرازيلي بتاريخ 28 يوليو/تموز 2024، بأهداف ويليام، ولوتارو دياز، وألفارو باريال.

وتعود الهزيمة الثالثة إلى 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 أمام أتلتيكو باراناينسي (3-0) بأهداف أدريلسون، وفيتور روكي، وإيريك، عندما كان لويس كاسترو مدربًا للفريق.

ويحتل باريس سان جيرمان المركز الثاني في المجموعة بثلاث نقاط، بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد، بينما يتذيل سياتل ساوندرز الترتيب بلا نقاط وودّع المنافسة.

ويعول أتلتيكو، بقيادة مدربه دييجو سيميوني، على قوته الهجومية لتحقيق الفوز الكبير، في مباراة لا تقبل أي هامش للخطأ.

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