شكرا لاهتمامكم بخبر القنوات الناقلة لمباراة الترجي ولوس أنجلوس في كأس العالم للأندية 2025 والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الترجي التونسي ولوس أنجلوس الأمريكي في كأس العالم للأندية 2025

ويسعى فريق نادي الترجي الرياضي التونسي لتحقيق انتصاراه الأول في بطولة كأس العالم للأندية والحفاظ على فرصه في التأهل لدور الـ 16. عندما يواجه فريق لوس أنجلوس الأمريكي في ثاني مباريات دور المجموعات.

وكان شيخ الأندية التونسية قد تعرض لخسارة قاسية في مباراته الأولى أمام فلامنغو البرازيلي بهدفين دون رد.مما جعله يتذيل ترتيب المجموعة الرابعة التي يتقاسم صدارتها فريقي فلامنغو وتشيلسي بثلاث نقاط لكل منهما.

القنوات الناقلة لمباراة الترجي ولوس أنجلوس في كأس العالم للأندية 2025

لم تحصل أي شبكة قنوات عربية على حقوق بث مباراة الترجي ولوس أنجلوس في كأس العالم للأندية عبر شاشتها.

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة الترجي ولوس أنجلوس في كأس العالم للأندية 2025

على الجانب الآخر، يمكن متابعة البث المباشر عبر الإنترنت لمباراة الترجي ولوس أنجلوس عبر منصة DAZN التي تتيح إمكانية متابعة كل مباريات البطولة عبر الاشتراك في المنصة مجانًا.

معلق مباراة الترجي ولوس أنجلوس في كأس العالم للأندية 2025

يتولى التعليق على مباراة الترجي ولوس أنجلوس في كأس العالم للأندية عبر منصة DAZN المعلق الرياضي، خالد الغول.

موعد مباراة الترجي ولوس أنجلوس في كأس العالم للأندية 2025

تُقام مباراة الترجي ولوس أنجلوس في كأس العالم للأندية يوم السبت الموافق 21 يونيو/ حزيران 2025، على ملعب جيوديس بارك

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت تونس، 01:00 صباحاً بتوقيت مصر والسعودية والساعة 02:00 صباحاً بتوقيت الإمارات.

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