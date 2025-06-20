“لهيب الكباب” يتصاعد.. “مشويات” مصر تتضامن ضد غضب إسرائيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - على خطى مطعم “كشري أبو طارق” الشهير، الذي أطلق حملة دعائية بعنوان “صاروخ العدس والبصل” بعد الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل، أثار حاتي “أحمد ندا” موجة واسعة من الجدل والسخرية عبر فيديو دعائي لمشوياته، مستوحى من مشاهد الحرب.

فيديو ساخر يشعل مواقع التواصل.. وغضب إسرائيلي

الفيديو الذي نشره “أحمد ندا” ظهر فيه وهو يقدم أطباقه المشوية على لهيب النيران، متزامنًا مع مشاهد من الضربات الإيرانية على تل أبيب، ما أثار موجة غضب في الأوساط الإسرائيلية.

وسرعان ما شنت حسابات إسرائيلية حملة إلكترونية ضد المطعم عبر “جوجل”، مما أدى إلى تراجع تقييمه من 4.4 إلى 1.8 خلال ساعات قليلة.

دعم مصري واسع وحملة مضادة لاستعادة التقييم

رغم الهجوم الإلكتروني، فوجئ “الحاتي” بتضامن واسع من المصريين، خاصة من منافسيه في مجال المشويات.

وكان أبرز الداعمين مطعم “قصر الكبابجي”، الذي يُعد أحد أبرز المنافسين لـ”أحمد ندا”، حيث نشر منشورًا على صفحاته الرسمية يدعو فيه لدعم المطعم ومواجهة الحملة التشويهية.

“جدعنة المصريين” تظهر في وقت الشدة

أعاد صناع المحتوى نشر الفيديو الساخر، مؤكدين دعهم للمطعم، وأطلقوا حملة تقييمات إيجابية على “جوجل” لاستعادة تقييمه السابق، في مشهد يعكس – بحسب منشورات عدة- روح التضامن الشعبي والدعم الوطني.

خلفية القصة

تأتي هذه الأحداث في ظل التفاعل الشعبي الواسع مع الأوضاع المتوترة في المنطقة، وحرص العديد من أصحاب المطاعم والمحتوى على توظيف الأحداث الكبرى في تسويق منتجاتهم بأسلوب ساخر، يجذب الجمهور ويثير التفاعل، وإن لم يخلُ من الجدل.