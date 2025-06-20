أتلتيكو يحتاج أمام بوتافوجو لتكرار نتيجة حققها في 106 مباراة من أصل 738 في عهد سيميوني

عدن - ياسمين عبد العظيم - يستعد أتلتيكو مدريد لمواجهة حاسمة ضد بوتافوجو البرازيلي، الإثنين المقبل، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم للأندية؛ حيث يحتاج الفريق الإسباني للفوز بفارق 3 أهداف أو أكثر لضمان التأهل إلى دور الـ16.

وخاض أتلتيكو مدريد تحت قيادة مدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني 738 مباراة رسمية، فاز في 106 منها بنسبة 14.3% بـ3 أهداف أو أكثر.

وفي الموسم الحالي، حقق الفريق هذا الفارق في 12 مباراة من أصل 57 في جميع المنافسات، منها 4 مباريات في آخر 8 مواجهات، وهي: جيرونا (4-0)، وريال سوسييداد (4-0)، وريال بيتيس (4-1)، ورايو فاليكانو (3-0).

وحقق أتلتيكو، أول انتصار له في البطولة، الخميس، بتغلبه 3-1 على سياتل ساوندرز، بعد خسارته في المباراة الافتتاحية أمام باريس سان جيرمان برباعية نظيفة.

ويتصدر بوتافوجو، المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط بعد فوزين، يليه باريس سان جيرمان في المركز الثاني بـ3 نقاط بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد، بينما يتذيل سياتل ساوندرز الترتيب بلا نقاط وودّع المنافسة.

ويعتمد استمرار باريس سان جيرمان في البطولة على فوزه على سياتل ساوندرز في الجولة الأخيرة، بينما يسعى أتلتيكو مدريد لتحقيق فوز كبير أمام بوتافوغو لخطف بطاقة التأهل.