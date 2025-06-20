شكرا لاهتمامكم بخبر للجزائر وتونس وتوغاي.. بلايلي يبعث 3 رسائل قبل مواجهة لوس أنجلوس والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - بعث الدولي الجزائري، يوسف بلايلي 3 رسائل قوية، قبل ثاني مباريات الترجي التونسي في كأس العالم للأندية.

بطل الدوري التونسي، سيكون فجر يوم غد السبت على موعد لمُلاقاة لوس أنجلوس الأمريكي، وعينه على تحقيق أول فوز في مونديال الأندية.

وكان زملاء يوسف بلايلي قد سقطوا بثنائية دون رد أمام فلامينغو، خلال الجولة الأولى من المنافسة العالمية.

يوسف بلايلي ظهر أمام وسائل الإعلام الأمريكية والعربية، ساعات قبل مواجهة لوس أنجلوس وصرّح قائلا: “نحن أمام حتمية الفوز أمام لوس أنجلس، من أجل المحافظة على حظوظنا في التأهل للدور القادم”.

وأضاف: “سأعمل على تسجيل هدف، وآمل أن ينجح زميلي توغاي في غلق جميع المنافذ على مستوى خط الدفاع، لكي لا يتمكن المنافس من الوصول الى مرمانا”.

وواصل: “الأجواء هنا مميزة والملاعب رائعة، كما أن التواجد القوي للجماهير الجزائرية من أجل مساندتي ومساندة الترجي دافع قوي بالنسبة لي”.

ليختم: “أشيد أيضا بالتواجد القوي لجماهيرنا التونسية، وسنعمل على تحقيق الفوز أمام لوس أنجلوس لكي نسعدهم”.

يذكر بأن يوسف بلايلي، صنع الحدث في المباراة الماضية لأبناء “باب السويقة”، حيث قدّم عرضا محترما رغم الخسارة أمام فلامينغو، متحصلا حتى على اعتراف الجماهير البرازيلية.

ووصلت درجة إعجاب البرازيليين ببلايلي، لحد مطالبة مسيري أنديتهم بالسعي لضمه خلال الميركاتو الصيفي، باعتبار أن مهاراته الفنية تتلاءم مع ما يُحبه أنصار الكرة في البرازيل.

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