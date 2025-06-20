موعد إعلان ليفربول عن ضم فيرتز رسميًا بعد توقيع العقد

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – بات فلوريان فيرتز لاعبًا جديدًا في صفوف ليفربول، بعدما أنهى كافة إجراءات انتقاله إلى النادي الإنجليزي، بما في ذلك اجتياز الكشف الطبي بنجاح وتوقيع عقد يمتد حتى عام 2030.

وفقًا لما ذكرته Sky Sport ، من المقرر أن يُعلن ليفربول رسميًا عن الصفقة اليوم الجمعة.

ومن المنتظر أن يعود اللاعب إلى ألمانيا لقضاء عطلة قصيرة، على أن يلتحق بالفريق قبل بداية فترة الإعداد للموسم الجديد.