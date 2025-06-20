هل تحمي النظارات الشمسية باهظة الثمن عينيك أكثر؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - فيما ينشغل كثيرون بوضع كريم الوقاية من الشمس لحماية بشرتهم من التلف، يغفل الغالبية عن عضو حيوي لا يقل حساسية وهي العين، إذ يظن البعض أن استخدام نظارات شمسية باهظة الثمن قد توّفر حماية أكبر من أشعة الشمس.

ويؤكد اختصاصيو البصريات أن التعرض للأشعة فوق البنفسجية لا يسرّع فقط من شيخوخة الجلد، بل يشكل خطرًا صامتًا على صحة العين على المدى الطويل، بحسب تقرير نشرته BBC.

العيون تصاب “بحروق شمسية”

تشير دراسات طبية إلى أن تعرّض العين للأشعة فوق البنفسجية قد يؤدي إلى حالات صحية مؤلمة مثل التهاب القرنية الضوئي، وهي حالة تشبه حروق الشمس ولكنها تصيب القرنية، وتعرف هذه الحالة باسم “عمى الثلج”.

حتى الجفون، التي نادرًا ما نضع عليها واقيًا شمسيًا، معرضة بدورها لخطر تلف الخلايا وسرطانات الجلد، بما في ذلك الورم الميلانيني.

وتؤكد أبحاث حديثة أن عدم حماية العينين بشكل كاف طوال الحياة قد يرفع من احتمالات الإصابة بـإعتام عدسة العين والضمور البقعي المرتبط بالعمر.

إشعاعات أخطر في الأماكن غير المتوقعة

تحذر الدكتورة مالجورزاتا روزانوفسكا، الباحثة بكلية طب العيون في جامعة كارديف، من أن الانعكاسات الناتجة عن الماء والرمال – وحتى العشب – تضاعف كمية الأشعة فوق البنفسجية التي تصل إلى أعيننا، أما في المرتفعات، فتزداد كثافة الأشعة كلما ارتفعنا عن سطح البحر، ما يتطلب حماية إضافية أثناء ممارسة الرياضات الجبلية أو المشي لمسافات طويلة.

النظارات الغالية ليست شرطًا

تتفق التوصيات الطبية على أن النظارات الشمسية هي خط الدفاع الأول، ولكن المفهوم السائد بأن النظارات الغالية وحدها فعالة هو مجرد خرافة.

تقول روزانوفسكا إن الحماية تعتمد على مواصفات فنية واضحة، أهمها وجود علامة UV400 على العدسات – وهي ميزة تحجب 99% من الأشعة فوق البنفسجية.

وتؤكد أن بعض النظارات الرخيصة، شريطة حصولها على شهادة UV400 أو CE، قد تقدم حماية مماثلة لتلك التي تباع بأسعار باهظة، لكن الخطورة تكمن في استخدام نظارات مقلدة، غالبًا ما تباع في الأسواق أو الأكشاك السياحية، وقد تبدو داكنة، لكنها لا تقدم أي حماية حقيقية، والأسوأ من ذلك أنها توسع حدقة العين، مما يسمح بدخول كمية أكبر من الإشعاع.

النظارات السوداء

العدسات الداكنة لا تعني دائمًا حماية جيدة، كما أن النظارات ذات الذراع الرفيع قد تسمح بتسلل الأشعة الجانبية إلى داخل العين.

ومن المهم التحقق من مستوى الفئة الضوئية للعدسة، والتي تتراوح من 0 (للإضاءة الخفيفة) إلى 4 (للأشعة الشديدة)، مع ملاحظة أن الفئة 4، رغم قوتها، غير آمنة أثناء القيادة.