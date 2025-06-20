لياو يعود لدائرة اهتمامات بايرن ميونخ في الميركاتو

عدن - ياسمين عبد العظيم - يدرس نادي بايرن ميونخ إمكانية التعاقد مع النجم البرتغالي رافاييل لياو، جناح ميلان الإيطالي، في إطار خطط النادي لتعزيز خطه الهجومي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكشف خبير الانتقالات فابريزيو رومانو، عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، أن اجتماعًا داخليًا عقدته إدارة النادي البافاري هذا الأسبوع شهد مناقشة اسم لياو ضمن قائمة الخيارات المطروحة، لكنه أكد أن المفاوضات لم تبدأ بعد، ولم يتقدم النادي بأي عرض رسمي إلى ميلان حتى الآن.

وأشار الصحفي الإيطالي إلى أن بايرن ميونخ يراقب عن كثب تطورات صفقة نيكو ويليامز، نجم أتلتيك بيلباو، والذي يُعد الهدف الأول لبرشلونة، قبل اتخاذ أي خطوات ملموسة تجاه لياو أو غيره من الأهداف.

وأضاف أن النادي الألماني يدرس أيضًا أسماء بديلة، مثل الفرنسي الشاب برادلي باركولا، إلى جانب خيارات هجومية أخرى.

واختتم رومانو بالتأكيد على أن بايرن ميونخ سيُعيد تقييم خططه التعاقدية بعد حسم مصير صفقة ويليامز، مع الإبقاء على لياو وغيره من اللاعبين تحت المراقبة لدعم الجبهة الهجومية.