نادٍ مكسيكي يحاول خطف بنزيما .. وعقبات ضخمة تعيق الصفقة!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – تشهد أوساط جماهير فريق بوماس المكسيكي حالة من الترقب الشديد في سوق الانتقالات، بعد توارد أنباء تشير إلى استعداد النادي للتعاقد مع الفرنسي كريم بنزيما، قائد الاتحاد السعودي.

وفقًا لتقرير “SoyReferee”، فإن نادي بوماس يضع بنزيما كهدف رئيسي في الميركاتو الصيفي، رغم ارتباطه الحالي بنادي الاتحاد.

الموقع أشار إلى أن تحقيق هذه الصفقة، سيجعل بوماس يواجه سلسلة من العقبات المعقدة، تبدأ أولاً بإقناع نادي الاتحاد بالتخلي عن لاعبه، الذي لا يزال عقده ساريًا حتى صيف 2026.

كما أن قيمته السوقية وفقًا لموقع “Transfermarkt” العالمي، تُقدَّر بـ7 ملايين يورو، وهو مبلغ كبير بالنسبة لنادٍ لا يُعد من الأندية الثرية في الدوري المكسيكي.

لكن العائق الأكبر يتمثل في الجانب المالي المتعلق باللاعب نفسه، فراتب بنزيما الحالي بعيد كل البعد عن قدرات بوماس المالية.

تشير تقارير صحفية، أبرزها “ماركا”، إلى أن المهاجم الفرنسي يتقاضى نحو 220 مليون دولار سنويًا مع الاتحاد، ما يجعل من الصعب جدًا على أي نادٍ آخر مجاراة هذا الرقم، ناهيك عن تقديم عرض منافس.

بالتالي، فإن فكرة انتقال بنزيما إلى الدوري المكسيكي تبدو، من الناحية الواقعية، شبه مستحيلة ما لم يقرر اللاعب بنفسه تقليص طموحاته المادية بشكل جذري.

وهو ما يفتح الباب فقط لاحتمالية ضئيلة، قائمة على رغبة بنزيما الشخصية في خوض تجربة كروية جديدة، رغم بلوغه السابعة والثلاثين.