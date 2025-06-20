أسباب توقف صفقة انتقال فاتي إلى موناكو

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- توقفت صفقة انتقال أنسو فاتي من برشلونة إلى موناكو بسبب تعقيدات في المفاوضات بين الناديين، حيث يواجه الطرفان اختلافات جوهرية حول تحمل راتب اللاعب، ويبدو أن موناكو يتمسك بموقفه الرافض لتحمل كامل الأجور، مما أعاق إتمام الصفقة وأبقَى مستقبل اللاعب الشاب معلقًا.

وفيما يلي أسباب توقف الصفقة:

1- رفض موناكو تحمل كامل راتب أنسو فاتي، حيث يصر النادي الفرنسي على أن يتحمل برشلونة جزءًا من الراتب، ولا يرغب في التنازل أو الضغط على النادي الكتالوني.

2- وجود خيارات مهاجمين متعددة في موناكو، ما يجعل النادي أقل حرصًا على إتمام صفقة فاتي بشكل مستعجل، رغم أن اللاعب يعتبر من أبرز الأسماء التي يرغبون في التعاقد معها هذا الصيف.