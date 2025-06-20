تحديد موعد خضوع صفقة ليفربول للكشف الطبي

عدن - ياسمين عبد العظيم - يستعد ميلوش كيركيز نجم بورنموث، لإجراء الفحص الطبي في ليفربول، مع اقتراب الريدز من إنهاء التفاصيل النهائية للصفقة، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وبحسب موقع جول العالمي، فإن صفقة كيركيز، ستكلف خزينة ليفربول، 40 مليون جنيه إسترليني، لصالح بورنموث.

وبات المجري كيركيز، البالغ من العمر 21 عامًا، على أبواب ليفربول، في انتظار اجتياز الكشف الطبي، والإعلان بشكل رسمي عن الصفقة.

وتم الاتفاق على قيمة الصفقة مع بورنموث، ومن المتوقع أن يُجري كيركيز، الفحص الطبي، الأسبوع المقبل، من أجل إتمام انتقاله إلى بطل البريميرليج.