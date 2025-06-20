بعد عام من شائعات انتقاله إلى أياكس، بابلو روزاريو يحلم بالانتقال إلى باريس

عدن - ياسمين عبد العظيم - بابلو روزاريو في مفاوضات مع باريس إف سي، وفقاً لما أوردته صحيفتا L’Équipe و Foot Mercato. اللاعب الفرنسي الطموح الذي صعد إلى الدوري الممتاز يريد فسخ عقده مع أو جي سي نيس الذي ينتهي في منتصف عام 2026.

بسبب علاقته بفرانشيسكو فاريولي، ارتبط اسم روزاريو طوال فترة الانتقالات الصيفية الماضية بنادي أياكس. لكن في النهاية، لم يعد لاعب خط الوسط إلى هولندا.

هذا الصيف، يمكن للاعب الدولي الجديد للجمهورية الدومينيكية أن يختار الانتقال إلى دوري الدرجة الأولى الفرنسي.

نادي باريس إف سي الثري، المملوك جزئياً لشركة ريد بول، سيستثمر بشكل كبير في تشكيلته. في السنوات القادمة، يجب أن يتقلص الفارق مع نادي باريس سان جيرمان، الذي يقع في نفس المدينة.

من غير المعروف المبلغ الذي يطلبه باريس إف سي لروزاريو. يقدر موقع Transfermarkt قيمة لاعب خط الوسط بـ 8 ملايين يورو.

كان روزاريو لاعبًا أساسيًا في نيس الموسم الماضي. في عام 2021، استحوذ النادي الفرنسي عليه من إيندهوفن مقابل 6 ملايين يورو.

منذ وصوله، لعب روزاريو 148 مباراة مع نيس. سجل خلالها أربعة أهداف وصنع ستة تمريرات حاسمة.