حقيقة خروج ميتروفيتش من حسابات الهلال لكأس العالم

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أثار غياب المهاجم الصربي ألكساندر ميتروفيتش تساؤلات واسعة بين جماهير الهلال، بشأن موقفه من المشاركة فيما تبقى للفريق من مباريات في بطولة كأس العالم للأندية.

التقارير الأخيرة، أكدت أن ميتروفيتش سيغيب عن مواجهة الهلال وريد بول سالزبورغ، فيما لا تتجاوز احتمالات لحاقه بمباراة باتشوكا حاجز الـ 10%، ما يرجح استمراره خارج قائمة الفريق حتى نهاية دور المجموعات.

ومن المنتظر أن يعود ميتروفيتش لدعم كتيبة الهلال بقيادة الإيطالي سيموني إنزاغي بدءًا من دور الـ16، في حال نجح الفريق في حجز بطاقة التأهل.

يذكر أن ميتروفيتش كان قد تعرض لإصابة في الساق، حرمته من التواجد في مواجهة ريال مدريد، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 على ملعب “هارد روك” في ميامي.