الهلال يتنفس الصعداء قبل موقعة سالزبورج

عدن - ياسمين عبد العظيم - لودي يتعافى من الإجهاد ويقترب من العودة للتشكيل الأساسي

تلقى نادي الهلال السعودي دفعة معنوية مهمة، بعد تأكد جاهزية البرازيلي رينان لودي، ظهير أيسر الفريق، قبل المواجهة الحاسمة أمام ريد بول سالزبورج النمساوي.

ويخوض الهلال مباراته المرتقبة أمام سالزبورج الإثنين المقبل، على ملعب “هارد روك” في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة.

وكشفت صحيفة “اليوم” السعودية، أن لودي تعرض لإجهاد عضلي خلال مواجهة ريال مدريد الماضية، وهو ما دفع المدرب سيموني إنزاجي لاستبداله باللاعب متعب الحربي كإجراء احترازي.

وأكدت الصحيفة أن إصابة لودي لم تكن مقلقة، وأن اللاعب البرازيلي بات جاهزًا للمشاركة مع الفريق خلال مباراة سالزبورج المقبلة.