شكرا لاهتمامكم بخبر كيف جسدت السينما المصرية “الحلم الأمريكي”؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - استعرضت السينما المصرية في عدد من أفلامها مفهوم “الحلم الأمريكي”، سواء من خلال الهجرة إلى الولايات المتحدة، أو عبر تقليد نمط الحياة الأمريكية داخل مصر.

وسلطت هذه الأعمال الضوء على الفجوة بين الواقع والطموحات المثالية المرتبطة بـ”أرض الفرص”.

فيما يلي مجموعة من أبرز الأفلام المصرية التي تناولت هذا المفهوم من زوايا مختلفة:

“أمريكاني من طنطا” (الخمسينيات)

فيلم نادر من إنتاج الخمسينيات، تدور أحداثه حول شاب يعود من أمريكا حاملًا معه الأموال والطموحات، ويسعى لتأسيس مشروع رياضي في مصر. يعكس الفيلم نظرة المجتمع آنذاك للعائدين من الخارج، وصورة الثراء السريع المرتبط بالهجرة.

فيلم “أمريكاني من طنطا”

بطولة: شكري سرحان، كاريمان.

“أمريكا شيكا بيكا” (1993)

يتناول الفيلم قصة مجموعة من الشباب وكبار السن الذين يسعون للهجرة إلى أمريكا هربًا من واقعهم الصعب في مصر، ولكل منهم دافعه الخاص. يرصد العمل هوس الهجرة، والرغبة في الهروب إلى “وهم الثراء”.

فيلم “أمريكا شيكا بيكا”

الفيلم بطولة: محمد فؤاد، شويكار، نهال عنبر.

“صعيدي في الجامعة الأمريكية” (1998)

من أبرز أفلام الكوميديا في التسعينيات، يحكي قصة الطالب الصعيدي “خلف الدهشوري خلف”، الذي يلتحق بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. يصطدم بعالم مختلف من العادات واللغة وطريقة التفكير، ويخوض صراعًا بين أصوله الريفية ونمط الحياة الغربي.

“صعيدي في الجامعة الأمريكية”

الفيلم بطولة: محمد هنيدي.

“هالو أمريكا” (2000)

الجزء الثالث من سلسلة “بخيت وعديلة”، حيث يسافر البطلان إلى أمريكا بحثًا عن حياة أفضل، لكنهما يواجهان صدمة حضارية وواقعًا مغايرًا لتوقعاتهما، ما يدفعهما إلى إعادة النظر في مفهوم الوطن والانتماء.

فيلم “هالو أمريكا”

الفيلم بطولة: عادل إمام، شيرين.

“تايه في أمريكا” (2002)

يحكي الفيلم قصة شاب مصري يحلم بالهجرة، فيلجأ إلى التحايل على عائلة كاملة لتحقيق هدفه، في إطار كوميدي ساخر. يستعرض العمل التحديات التي تواجه من يسعون إلى “أرض الأحلام”.

فيلم “تايه في أمريكا”

الفيلم بطولة: خالد النبوي، حلا شيحة.

“عسل أسود” (2010)

يروي قصة “مصري”، الشاب العائد من أمريكا بعد 20 عامًا من الغياب. يفقد جواز سفره الأمريكي ليجد نفسه مضطرًا للتعامل كمواطن مصري عادي.

من خلال هذه التجربة، يعيد اكتشاف معنى الهوية والانتماء، ويقارن بين امتلاك جنسية أجنبية وعيش الواقع المحلي.

فيلم “عسل أسود”

الفيلم بطولة: أحمد حلمي.

تقدم هذه الأعمال قراءات مختلفة للحلم الأمريكي، وتبرز التباين بين الصورة الذهنية الشائعة عن “الفرص” وبين الواقع المعاش، سواء داخل مصر أو في المهجر.