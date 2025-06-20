محمد رمضان يعتذر لعائلة “هلهل” بعد بلاغ رسمي بسبب أغنيته “أنا مافيا أنت هلهل”

عدن - ياسمين عبد العظيم - وجه الفنان محمد رمضان اعتذارًا رسميًا لعائلة “هلهل”، بعد أن تقدم محامٍ ببلاغ إلى النائب العام، اتهم فيه رمضان بالإساءة إلى العائلة من خلال كلمات أغنيته الجديدة “أنا مافيا أنت هلهل”.

ونشر رمضان رسالة عبر حسابه الرسمي على فيس بوك قال فيها: “كل الاحترام والتقدير لعائلة (هلهل)، وبالنيابة عن كاتب الأغنية مصطفى حدوتة لم نقصد أبدًا الإساءة للعائلة الكريمة”.

أزمة جديدة تلاحق محمد رمضان

وأضاف رمضان: “كل الحب والاحترام، ونرجو من حضراتكم سعة الصدر.. أنا بشتغل علشان أفرحكم مش أزعلكم”.

وكانت الأغنية قد أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول مقاطع منها اعتبرها البعض تحمل إساءة مباشرة للعائلة، وهو ما دفع ممثل العائلة القانوني إلى تقديم بلاغ رسمي.

أغنية “أنا مافيا أنت هلهل”

وفي سياق متصل، طرح محمد رمضان مؤخرًا أغنيته الجديدة “أنا أنت” على منصة يوتيوب وكافة المنصات الموسيقية الرقمية، الأغنية من كلمات مصطفى حدوتة، ألحان مصطفى تاج، توزيع وميكس وماستر إيهاب كلوبيكس.

يذكر أن محمد رمضان يُعرف بتقديمه أغنيات مثيرة للجدل دائمًا تحقق نسب مشاهدة مرتفعة، لكنه يحرص أيضًا على التعامل السريع مع أي اعتراضات أو بلاغات تُثار حول أعماله الفنية.