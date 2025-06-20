آخر تحديث للمرشحين للفوز بالكرة الذهبية

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – نشرت شبكة TNT Sports ترتيبها لأبرز المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية، بتواجد عدد من اللاعبين الذين تألقوا مع أنديتهم ومنتخباتهم على مدار الموسم الماضي.

القائمة جاءت كالتالي:

1 – فيتينيا (باريس سان جيرمان)

2 – ديمبيلي (باريس سان جيرمان)

3 – لامين يامال (برشلونة)

4 – رافينيا (برشلونة)

5 – نونو مينديز (باريس سان جيرمان).

6 – أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان)

7 – محمد صلاح (ليفربول)

8 – دوناروما (باريس سان جيرمان)

9 – كيليان مبابي (ريال مدريد)

10 – كفارا (نابولي / باريس سان جيرمان).