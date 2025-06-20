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شكرا لاهتمامكم بخبر آخر تحديث للمرشحين للفوز بالكرة الذهبية والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – نشرت شبكة TNT Sports ترتيبها لأبرز المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية، بتواجد عدد من اللاعبين الذين تألقوا مع أنديتهم ومنتخباتهم على مدار الموسم الماضي.
القائمة جاءت كالتالي:
1 – فيتينيا (باريس سان جيرمان)
2 – ديمبيلي (باريس سان جيرمان)
3 – لامين يامال (برشلونة)
4 – رافينيا (برشلونة)
5 – نونو مينديز (باريس سان جيرمان).
6 – أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان)
7 – محمد صلاح (ليفربول)
8 – دوناروما (باريس سان جيرمان)
9 – كيليان مبابي (ريال مدريد)
10 – كفارا (نابولي / باريس سان جيرمان).