لاعب السعودية: قدمنا مباراة بطولية.. وتعادل هايتي يخدمنا

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعرب علي الحسن، لاعب المنتخب السعودي، عن فخره بالمستوى الذي قدمه الأخضر، خلال المواجهة التي خسرها أمام نظيره الأمريكي في بطولة الكأس الذهبية.

وخسر المنتخب السعودي، بهدف نظيف، ليتجمد رصيده عند 3 نقاط في وصافة المجموعة الرابعة، خلف الولايات المتحدة صاحبة الصدارة (6 نقاط).

فيما يمتلك منتخب ترينيداد وتوباجو، نقطة وحيدة، ونفس الحال لمنتخب هايتي.

وقال الحسن في تصريحات عقب اللقاء “قدمنا مباراة بطولية أمام صاحب الضيافة، ونأمل في حسم بطاقة التأهل خلال المواجهة المقبلة”.

وتطرق إلى تعادل منتخبي ترينيداد وتوباجو وهايتي (1-1)، مؤكدًا أن هذه النتيجة تصب في مصلحة المنتخب السعودي.

وأوضح “هذه النتيجة تخدمنا، وتُبقي حظوظنا قائمة، ونسعى للتأهل في الجولة الأخيرة”.

وعن سبب خسارة الأخضر أمام نظيره الأمريكي، أكد الحسن “لعبنا بشكل جيد، وجميع اللاعبين قدموا كل شيء، ولكن لم يحالفنا الحظ في تحقيق نتيجة إيجابية”.