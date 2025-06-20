إنتر ميلان يسعى للتعويض أمام أوروا.. ولقاء ساخن بين ريفر بليت ومونتيري

عدن - ياسمين عبد العظيم - يدخل إنتر ميلان الإيطالي، إلى منعطف حاسم في مشواره بكأس العالم للأندية، وذلك حينما يواجه أوروا ريد دياموندز الياباني، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة السادسة.

وكان إنتر ميلان قد استهل مشواره، بالتعادل 1-1 مع مونتيري المكسيكي، في أول مباراة تحت قيادة المدير الفني الروماني كريستيان كيفو، والذي تولى المنصب خلفا لسيموني إنزاجي، الذي رحل إلى الهلال السعودي.

وبدا إنتر ميلان متأثرًا بهزيمته في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا بخماسية نظيفة أمام باريس سان جيرمان، وما أعقب ذلك من انتقادات شديدة من الجماهير وأوضاع غير مستقرة أدت إلى رحيل إنزاجي.

لكن الفريق الإيطالي يعلم جيدا أن الفوز على أوروا، سيمنحه فرصة التأهل لدور 16، ولذلك يعتمد الفريق على أبرز نجومه مثل الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، والفرنسي ماركوس تورام، ولاعب الوسط نيكولو باريلا والحارس السويسري المتألق يان سومير.

وعلى الجانب الآخر، تلقى أوروا، الهزيمة الأولى أمام ريفر بليت الأرجنتيني بنتيجة 1-3، ويعلم مدربه البولندي ماتشي سكورزا، مدى صعوبة المهمة.

ورغم الهزيمة أمام ريفر بليت، أظهر الفريق الياباني، بعض المحاولات الهجومية، لكن أداءه اتسم بالإنهاء السيئ للهجمات، مما حال دون تحويل الفرص إلى أهداف.

وفي مواجهة أخرى تقام صباح الأحد، يلتقي ريفر بليت الأرجنتيني مع مونتيري المكسيكي.

ويدخل ريفر بليت، المباراة، منتشيا بفوزه في الجولة الأولى على حساب أوروا، لكن مونتيري قدم مباراة كبيرة أيضا أمام إنتر ميلان وافتتح التسجيل، قبل أن ينجح الفريق الإيطالي في تعديل النتيجة.

ويبرز اسم فرانكو ماستانتونو، الذي سينتقل إلى ريال مدريد بعد نهاية البطولة، كأحد نجوم ريفر بليت الذي قدم أداء رائعا في الجولة الأولى.

لكن الفريق المكسيكي يعتمد على النجم الإسباني سيرجيو راموس، الذي سجل هدفا في شباك إنتر ميلان بالجولة الأولى، وسيتواجد في المواجهة الثانية التي قد تحمل بعضًا من ملامح وهوية المتأهلين للدور التالي.