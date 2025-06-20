مايا دياب تثير الجدل بعد إعادة تقديم أغنية “حرمت أحبك” والجمهور يقارنها بوردة الجزائرية (فيديو)

عدن - ياسمين عبد العظيم - أشعلت الفنانة مايا دياب مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد تقديمها أغنية “حرمت أحبك” برؤية موسيقية جديدة، مما فتح باب واسع للمقارنات مع الأغنية الشهيرة التي قدمتها الفنانة الراحلة وردة الجزائرية بنفس العنوان.

مايا دياب

أغنية حرمت أحبك

الجمهور أبدى انقسامًا واضحًا بين مؤيد ومعارض، حيث اعتبر البعض أن النسخة الجديدة لمايا دياب تحمل تشابهًا كبيرًا في الكلمات مع أغنية وردة الأصلية التي كانت تقول: “حرمت أحبك، ما تحبنيش، وابعد بقلبك، يا قلبك، وسيبني أعيش، ولا تشغلني، ولا تحيلني، بعد اللي قلته واللي عملته”، والتي كتبها عمر بطيشة ولحنها صلاح الشرنوبي، ما جعل الكثيرين يتساءلون عن تفاصيل حقوق إعادة تقديم العمل بهذه الطريقة.

وردة الجزائرية

في المقابل، دافع آخرون عن مايا دياب، معتبرين أن إعادة تقديم الأغاني الكلاسيكية برؤية عصرية أمر معتاد في الوسط الفني ولا ينتقص من قيمة العمل الأصلي.

وكتبت مايا دياب عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام”: “أغنية #حرمت_أحبك أصبحت متوفرة الآن.. هذا المشروع كان جاهز من صيف 2024، لكن الظروف أجبرتنا نأجّله، ويمكن ده اللي خلاه يطلع اليوم بشكل أحلى وأقوى.. بعد كل الانتظار ده، أنا متحمسة جدًا إني أقدمه ليكم أخيرًا اسمعوه وقولولي رأيكم في التعليقات، هقرأ كل كلمة.. متشوقة أعرف إحساسكم بالأغنية.. يلا نبدأ الرحلة سوا #مايا_دياب”.

على جانب آخر، كانت مايا دياب قد طرحت مؤخرًا فيديو كليب أغنيتها الجديدة “عيش أحلى سنين”، وهي من كلمات أمير طعيمة، ألحان مدين، وتوزيع هادي شرارة، وحقق العمل تفاعلًا واسعًا عبر المنصات الرقمية.