رينارد: قدمنا مباراة كبيرة.. وأمريكا فازت بكرة ثابتة

عدن - ياسمين عبد العظيم - أشاد هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي، بالأداء التكتيكي لفريقه في مباراته أمام نظيره الأمريكي، رغم الخسارة بهدف دون رد، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الكونكاكاف الذهبية.

وفي المؤتمر الصحفي عقب المباراة، قال رينارد: “قدمنا مباراة كبيرة على المستوى التكتيكي، وأشكر اللاعبين على التزامهم. أهدرنا 3 فرص كانت كفيلة بتغيير نتيجة المباراة”.

وأضاف: “واجهنا منتخبًا يحتل المركز 16 عالميًا، لكنه لم يهدد مرمانا سوى بركلة ركنية وهدف من كرة ثابتة، لذا هنأت اللاعبين على المستوى الذي قدموه”.

وبرر المدرب الفرنسي التراجع التهديفي للمنتخب السعودي، موضحًا: “لا نمتلك سوى مهاجم واحد يلعب بصورة أساسية في الدوري المحلي، لكننا نتعامل مع هذا الأمر”.

وأكد أن المباراة المقبلة أمام ترينيداد وتوباجو ستكون حاسمة، قائلًا: “لن تكون مباراة سهلة، لكن هدفنا هو الفوز لضمان التأهل. الخصم سيلعب بقوة، خاصة بعد تعادله مع هايتي”.

ويحتل المنتخب السعودي المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، خلف المنتخب الأمريكي الذي يتصدر بـ6 نقاط من جولتين. ويستعد “الأخضر” لمواجهة ترينيداد وتوباجو فجر الإثنين المقبل، حيث يحتاج إلى الفوز لضمان التأهل إلى الدور القادم.