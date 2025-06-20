أسعار تذاكر مباراة الهلال وسالزبورغ في كأس العالم

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن تفاصيل أسعار تذاكر مباراة الهلال أمام ريد بُل سالزبورغ، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم للأندية 2025.

وحدد الفيفا سعر تذاكر مقاعد الواجهة في ملعب “أودي فيلد” بالعاصمة الأمريكية واشنطن بـ(192 ريالًا سعوديًا).

على أن يتم بيعها عبر منصة “TicketMaster”، الشريك الرسمي لبيع تذاكر البطولة التي تحتضنها الولايات المتحدة للمرة الأولى.

يذكر أن مباراة الهلال الافتتاحية أمام ريال مدريد قد جذبت أنظار الجماهير في ميامي، حيث احتشد نحو 62,415 مشجعًا داخل ملعب “هارد روك” لمتابعة اللقاء المثير الذي انتهى بنتيجة (1-1).