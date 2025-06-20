مباريات حاسمة في دور المجموعات بمونديال الأندية

عدن - ياسمين عبد العظيم - تتواصل اليوم الجمعة منافسات دور المجموعات في بطولة كأس العالم للأندية.

تُقام مباريات الجولة الثانية للمجموعتين الثالثة والرابعة، ضمن النسخة الحالية من المونديال المقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

وانطلقت البطولة يوم 14 يونيو الجاري وتستمر حتى 13 يوليو المقبل، بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة في تاريخ المسابقة، في نسخة تاريخية موسعة.

ومن المقرر أن تُقام اليوم مواجهتان، في إطار الصراع المستمر لحسم بطاقات التأهل إلى الدور التالي.

مباريات اليوم في كأس العالم للأندية

بنفيكا ضد أوكلاند سيتي – الساعة 7:00 مساء بتوقيت القاهرة

تشيلسي ضد فلامنجو – الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة