منخفض الهند يضرب مصر.. نصائح لمواجهة حر الصيف

عدن - ياسمين عبد العظيم - قالت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، الدكتورة منار غانم، إن منخفض الهند الموسمي بدأ بالفعل في التأثير على البلاد منذ الأسبوع الماضي، ويستمر خلال فصل الصيف، وهو ما يفسّر ارتفاع درجات الحرارة وزيادة نسب الرطوبة، رغم أن الحرارة المُسجّلة قد تكون حول المعدلات الطبيعية.

كتل هوائية شديدة الحرارة

وأضافت “غانم”، في تصريحات لـ”تليجراف مصر”، أن المنخفض يحمل كتلًا هوائية شديدة الحرارة تمر عبر شبه الجزيرة العربية، ثم البحر المتوسط، حيث تكتسب هذه الكتل بخار ماء بكميات كبيرة، ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الرطوبة، التي تُعد العامل الأهم في الإحساس بحرارة الطقس خلال فصل الصيف.

وأكدت أن درجات الحرارة ستبدأ في الارتفاع بشكل طفيف اعتبارًا من اليوم الجمعة، لتسجّل ما بين 35 و36 درجة مئوية في الظل بالقاهرة الكبرى، لكنها ستكون محسوسة من 37 إلى 38 درجة بسبب الرطوبة العالية، مع تفاوت في الإحساس بالحرارة تبعًا لنشاط الرياح.

وأوضحت أن البلاد كانت تتأثر خلال الأيام الماضية بكتل هوائية معتدلة قادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط، وهو ما أدى إلى انخفاض طفيف في درجات الحرارة ليلًا، مع شعور معتدل بالأجواء، خاصة في المدن الجديدة والأماكن المفتوحة، مدعومًا بنشاط نسبي للرياح.

نصائح للتعامل مع موجة الحر

وشددت على أهمية تجنّب التعرّض المباشر لأشعة الشمس، خاصة في فترات الذروة من الساعة 11 صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، واستخدام وسائل الوقاية مثل المظلات أو القبعات، وتغيير حرارة الجسم باستمرار لتجنّب ضربات الشمس والإجهاد الحراري، مع البقاء في أماكن جيدة التهوية وشرب كميات وفيرة من المياه.

كما توقّعت تكوّن شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خلال الفترة من الساعة الرابعة وحتى الثامنة صباحًا، وقد تكون كثيفة أحيانًا، خاصة على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية، والوجه البحري، ومدن القناة، وشمال ووسط سيناء، ما يستدعي توخّي الحذر أثناء القيادة.