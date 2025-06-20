ميسي: ما يفعله رونالدو ليس غريبًا

عدن - ياسمين عبد العظيم - خرج الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي الأمريكي، بتصريح مثير عن غريمه التقليدي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر، بعدما حقق فوزا مثيرا أمام بورتو.

وقاد ميسي، فريقه الأمريكي، للفوز 2-1 على بورتو في كأس العالم للأندية، حيث سجل هدفا مذهلا من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 54.

وعقب المباراة، تحدث ميسي لوسائل الإعلام عن التنافس التاريخي مع رونالدو، قائلا “كانت منافسة قوية مع رونالدو على أرض الملعب، فكل لاعب كان يطمح لتقديم أفضل ما لديه”.

وأضاف “المنافسة كانت على أرض الملعب فقط، وفي الخارج نحن من ضمن الأفراد الطبيعيين، ولكننا لسنا أصدقاء بالطبع، لأننا لم نكن نقضي وقتا طويلا معا، ولكننا نحترم بعضنا البعض”.

ولفت “معجب بما حققه كريستيانو خلال مسيرته، وما يواصل فعله حتى هذه اللحظة، فيما يتعلق بالمنافسة في المستويات العليا، ولكن لا غرابة في ذلك، فهذا هو الطبيعي، وهكذا يجب أن تكون الأمور دائما”.

وشهدت ملاعب كرة القدم، واحدة من أعظم المنافسات بين ميسي ورونالدو فيما يتعلق بالأهداف والصناعات والجوائز الفردية والجماعية، سواء مع المنتخب أو الأندية.

ورغم تقدم الثنائي في العمر، وابتعادهما عن القارة العجوز، إلا أن المقارنات الجماهيرية لا تزال مستمرة، مع كل إنجاز يحققه أي منهما.