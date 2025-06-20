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اتهامات جديدة بفساد مجلس إدارة برشلونة!

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أفادت صحيفة السبورت الكتالونية بتقديم شكاوى واتهامات أمام ” اللجنة الأخلاقية” لنادي برشلونة بوجود ” فساد ” من قبل بعض أعضاء مجلس الإدارة فيما يخص العديد من الملفات وأبرزها ملفي الضمانات و”قضية ISL”.

1 – قضية الضمانات والتي يتهم فيها عدد من أعضاء مجلس الإدارة بإنشاء حساب مشترك لتغطية الضمانات التي يفرضها القانون على مسؤولي البارسا، مع وجود تحذير بأن تكون مغطاة من ممتلكاتهم الخاصة، مما يثير شبهة تضارب المصالح وفساد الإدارة، وهو ما يُعرض النادي لمواجهة عقوبات رياضية محتملة والسقوط في المخاطر الضريبية.

2 – قضية ISL والتي ترتبط بتلقي برشلونة لدفعة بقيمة 350 ألف يورو من قبل أحد الشركات نظير الحصول على عقد مع النادي ، وهو ما طالبت اللجنة بدراسته بشكل جيد والتأكد من عدم وجود مدفوعات غير محسوبة أو حسابات غير معلنة.

3- المطالبة بالتحقيق مع بعض أعضاء مجلس الإدارة بسبب محاولتهم الحصول على معاملة خاصة من قبل مزودي الخدمات بالنادي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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