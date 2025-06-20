إنزاغي يحسم مصير ميتروفيتش مع الهلال

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – كشف الإعلامي الرياضي عبدالعزيز الزلال عن مستقبل المهاجم الصربي ألكساندر ميتروفيتش مع نادي الهلال، في ظل غيابه عن عدد من المواجهات المهمة، وتأثير ذلك على أداء الزعيم.

الزلال أشار إلى أن ميتروفيتش لم يكن في أفضل حالاته هذا الموسم، مؤكدًا أن مركزه الحساس كمهاجم يجعل تأثيره مضاعفًا في حالة التراجع أو الغياب، وهو ما كبد الفريق خسائر عدة على مستوى النتائج والبطولات.

أوضح أيضًا أن المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي لا يزال يتمسك ببقاء ميتروفيتش ضمن الفريق، إلا أنه طلب التعاقد مع مهاجم آخر خلال فترة الانتقالات الصيفية، لتدعيم الخط الأمامي وتوفير البدائل في ظل إصابات اللاعب المتكررة.

وأكد الزلال أن ميتروفيتش سيغيب عن مواجهة الفريق المقبلة أمام ريد بول سالزبورغ النمساوي، ضمن الجولة الثانية من كأس العالم للأندية.

فيما تبقى مشاركته أمام باتشوكا المكسيكي في الجولة التي تليها محل شك، مما يزيد من الضغوط على الجهاز الفني لاتخاذ قرارات حاسمة بشأن مستقبل اللاعب.