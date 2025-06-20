شكرا لاهتمامكم بخبر سعر الدولار اليوم في سوريا الجمعة 20 مايو 2025.. استقرار نسبي والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - استقر سعر الدولار اليوم في سوريا نسبيا، خلال تعاملات الجمعة 20 مايو/أيار 2025، في السوق الموازية بمختلف المدن.

شارك مصرف سوريا المركزي في لقاء مالي حواري عبر تقنية الفيديو، نظمه مجلس الأعمال السوري الأمريكي، بمشاركة المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، إلى جانب ممثلين عن مصارف أمريكية ودولية، والبعثتين الأممية والأوروبية في دمشق، وحمل رسائل سياسية واقتصادية لمرحلة جديدة من الانفتاح المالي المشروط والتواصل البناء.

وأعرب حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، عن تفاؤله بإمكانية بناء جسور تعاون حقيقي بين دمشق وواشنطن في المجال المصرفي، مؤكدًا أن لغة المال القائمة على الشفافية والانضباط التنظيمي تتجاوز الخلافات السياسية، ويمكن أن تشكّل نقطة التقاء نحو شراكة تفتح آفاقًا اقتصادية جديدة.

وشدد الحصرية، على أن سوريا مقبلة على مرحلة إعادة إعمار شاملة، وتملك مقومات حقيقية للنمو الاقتصادي المستدام. لكنه أشار إلى أن ذلك يتطلب انفتاحًا مصرفيًا أوسع، وتعاونًا دوليًا يضمن الامتثال للمعايير العالمية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ولفت إلى أن وحدة الاستخبارات المالية السورية تعمل باستقلالية وفعالية في رصد أي نشاط مالي مشبوه، في إطار التزام المصرف المركزي بمبدأ الشفافية الكاملة، مؤكداً أن السلطات المصرفية السورية مستعدة للعمل المشترك مع المصارف الدولية والأمريكية لضمان الامتثال الكامل للتشريعات الدولية، وبناء ثقة متبادلة.

كما دعا الحصرية المصارف الأمريكية إلى إعادة النظر في إمكانية استئناف علاقات المراسلة المصرفية مع سوريا، وفتح مكاتب تمثيلية أو عقد شراكات تمويلية داخل البلاد، مؤكداً أن مثل هذه الخطوات تمثّل ركيزة لتعزيز التجارة المشروعة، وتيسير حياة السوريين اليومية.

سعر الدولار في نشرة الصرف

أبقى مصرف سوريا المركزي سعر صرف الدولار مقابل الليرة في البنوك عند 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للبيع، وبلغ السعر الوسطي 11,055 ليرة للدولار الواحد.

كما حدد سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية نحو 12556.50 ليرة للشراء، و12682.06 ليرة للبيع.

أما الليرة التركية، فقد تم سجلت سعرها مستوى 280.74 ليرة سورية للشراء، و283.55 ليرة للبيع.

سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية في السوق الموازية بدمشق 9875 ليرة للشراء، و9950 ليرة للبيع.

أما في حلب، فقد بلغ سعر صرف الدولار حوالي 9875 ليرة للشراء، و9950 ليرة للبيع.

وحقق سعر الدولار بالسوق السوداء في إدلب نحو 9875 ليرة للشراء، و9950 ليرة للبيع.

وفي الحسكة، وصل سعر الدولار إلى 10050 ليرة للشراء، و10150 ليرة للبيع.

100 دولار تساوي كم ليرة سورية اليوم؟

يعادل تحويل 100 دولار في مصرف سوريا المركزي مستوى 1.110 مليون ليرة، وفقًا لتعاملات اليوم.

سعر اليورو اليوم في السوق السوداء

تحدد سعر اليورو مقابل الليرة في السوق السوداء عند 11319 ليرة للشراء، و11410 ليرة للبيع.

سعر الليرة التركية اليوم في السوق السوداء

قٌدر سعر صرف الليرة التركية اليوم في السوق السوداء بقيمة 247 ليرة للشراء، و251 ليرة للبيع.

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