ثلاثي بارز في روشن يطلب نجم نيوم

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أشارت تقارير صحفية إلى دخول ثلاثة أندية من دوري روشن وهي: الخلود، التعاون، الرياض في منافسة قوية للحصول على توقيع الدولي الغيني ألفا سيميدو، نجم وسط نيوم.

يأتي هذا الاهتمام بعدما أصبح النجم الغيني حرًا في التفاوض، إثر دخوله الفترة الحرة من عقده مع نيوم، الذي صعد حديثًا إلى دوري روشن السعودي.

في الوقت الحالي، تسعى هذه الأندية للحصول على خدماته في صفقة انتقال حر “أي بالمجان”، مستفيدة من وضعه التعاقدي.

في المقابل، لا تمانع إدارة نيوم فكرة التخلي عن لاعبها البارز، لكن بشرط الحصول على مقابل مالي مناسب، يعكس القيمة الفنية للغيني الذي كان أحد الأعمدة الأساسية في رحلة صعود الفريق إلى دوري روشن.

يُذكر أن سيميدو شارك في 31 مباراة مع نيوم الموسم الأخير، أحرز خلالها 5 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.