شكرا لاهتمامكم بخبر أسعار العملات المشفرة مقابل الدولار اليوم الجمعة 20 يونيو 2025 والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - شهدت أسواق العملات الرقمية اليوم الجمعة 20 يونيو/حزيران 2025 استمرارا لحالة الهبوط الجماعي بما يشمل بيتكوين.

ونجت العملات المشفرة من موجة العزوف عن المخاطر التي اجتاحت الأسواق أمس الخميس، في وقت تراجعت فيه شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر، وعلى رأسها الأسهم العالمية، مع تصاعد المخاوف من اتساع رقعة الصراع في منطقة الشرق الأوسط.

وخلال تعاملات أمس، ساد اللون الأحمر شاشات التداول في مختلف الأسواق العالمية، حيث أنهت المؤشرات الرئيسة في آسيا جلساتها على تراجعات جماعية، بينما افتتحت الأسواق الأوروبية تداولاتها على انخفاضات متزامنة، تزامنًا مع تراجع العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية، التي سجلت جميعها أداءً سلبياً في مستهل الجلسة.

وزادت حدة التقلبات في الأسواق العالمية بفعل تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران، الأمر الذي دفع مؤشر التقلب في بورصة شيكاغو (CBOE VIX)، المعروف باسم “مؤشر الخوف”، إلى اختراق مستوى 20 نقطة، وهو مستوى يعادل تقريبًا متوسطه التاريخي على المدى الطويل، ما يعكس ارتفاعًا واضحًا في مستويات القلق وعدم اليقين بين المتعاملين بشأن مستقبل الأوضاع الجيوسياسية وانعكاساتها المحتملة على حركة الأسواق.

في المقابل، حافظت العملات المشفرة على استقرارها النسبي، ونجحت في تفادي الانضمام إلى موجة الخسائر التي طالت بقية الأصول عالية المخاطر، مستفيدةً من تحوّل بعض المستثمرين نحوها باعتبارها ملاذًا بديلًا في ظل تزايد الاضطرابات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق التقليدية.

ما سعر عملة بيتكوين بالدولار اليوم؟



شهد سعر بيتكوين خلال تعاملات اليوم الجمعة 20 يونيو/ حزيران 2025 هبوطا بنسبة 0.43% ليصل سعرها إلى 104,650 ألف دولار، وذلك عند الساعة الـ 9 صباحا بتوقيت أبوظبي.

واستقرت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم عند مستوى 2.08 تريليون دولار.

وهبط حجم التداولات على بيتكوين إلى 36.61 مليار دولار خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وعلى مدار الأيام الـ7 الأخيرة، أضافت عملة بيتكوين نحو 0.88% إلى قيمتها.

ما أسعار العملات المشفرة اليوم بالدولار؟



هبط سعر عملة إيثيريوم Ethereum ETH بنسبة 0.21% إلى 2,520 دولارا.

وتراجع سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بنسبة 0.11 % عند 644 دولارا.

وهوى سعر عملة كاردانو Cardano بنسبة 0.66 % ليبلغ 0.5992 دولار.

وهبط سعر عملة ريبل XRP بنسبة 0.23% ليسجل 2.1610 دولار.

في حين انخفض سعر عملة دوغكوين DOGE بنسبة 0.83% ليصل إلى 0.169425 دولار.

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