شكرا لاهتمامكم بخبر سعر النفط يهبط دولارين بعد تأجيل أمريكا لقرار التدخل في إيران والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - بددت أسعار خام برنت مكاسب الجلسة الماضية وانخفضت بنحو دولارين اليوم الجمعة، بعد أن أرجأ البيت الأبيض اتخاذ قرار بشأن تدخل الولايات المتحدة في الصراع الإسرائيلي الإيراني.

لكن أسعار النفط تتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

أسعار النفط اليوم

بحلول الساعة 06:55 بتوقيت أبوظبي، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.89 دولار أو 2.4% لتصل إلى 76.96 دولار للبرميل، لكنها ارتفعت 3.8% على أساس أسبوعي حتى الآن.

فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يوليو/تموز 53 سنتًا أو 0.7% إلى 75.67 دولار، ولم يتم تسويتها أمس الخميس لأنه كان عطلة في الولايات المتحدة، وينتهي أجلها اليوم الجمعة.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم أغسطس/آب، الأكثر تداولًا، 0.2% أو 17 سنتًا إلى 73.67 دولار.

وقفزت الأسعار نحو 3% أمس الخميس بعد أن قصفت إسرائيل أهدافًا نووية في إيران، التي أطلقت صواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل وأصابت مستشفى هناك. ولا توجد مؤشرات حتى الآن على انحسار القتال بين الجانبين.

وقلصت العقود الآجلة لخام برنت مكاسب الجلسة الماضية بعد تصريحات البيت الأبيض بأن الرئيس دونالد ترامب سيحدد قراره بشأن التدخل في الصراع الإسرائيلي الإيراني خلال الأسبوعين المقبلين.

فرص تخفيف التصعيد

وقال فيل فلين، المحلل في مجموعة برايس فيوتشرز: “ارتفعت أسعار النفط وسط مخاوف من زيادة تدخل الولايات المتحدة في الصراع الإسرائيلي الإيراني. ومع ذلك، أشار البيت الأبيض في وقت لاحق إلى أنه لا يزال هناك فرصة لتخفيف التصعيد”.

وتُعد إيران ثالث أكبر منتج بين أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إذ تضخ نحو 3.3 مليون برميل يوميًا من النفط الخام.

ويمر نحو 18 إلى 21 مليون برميل يوميًا من الخام والمنتجات النفطية عبر مضيق هرمز، على طول الساحل الجنوبي لإيران، ويتزايد القلق من أن يؤدي القتال إلى تعطيل التدفقات التجارية، في ضربة للإمدادات.

وقال توني سيكامور، المحلل لدى “آي.جي”: “مهلة الأسبوعين هي أسلوب استخدمه ترامب في قرارات رئيسية أخرى، وغالبًا ما تنتهي هذه المهلات دون اتخاذ إجراء ملموس… الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى استمرار ارتفاع سعر النفط الخام وربما يزيد من المكاسب التي حققها في الآونة الأخيرة”.

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