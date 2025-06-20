أخطاء رينارد التي أسقطت الأخضر أمام المنتخب الأمريكي!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – حمل أداء المدرب الفرنسي هيرفي رينارد خلال مواجهة المنتخب السعودي ونظيره الأمريكي والتي انتهت بخسارة الأخضر بهدف نظيف، العديد من علامات الاستفهام، سواء على مستوى التوجيه أو الخيارات الفنية.

وبحسب ما نقله الإعلامي نواف العقيل، المرافق لبعثة الأخضر، فقد بدا رينارد متوتراً بشكل واضح، إذ بالغ في انفعالاته على خط التماس، ما أثر على تركيز اللاعبين داخل الملعب ودفع بعضهم للاحتجاج المفرط على قرارات الحكم.

هذا التوتر لم يكن وحده المشكلة، فقد جاءت اختيارات رينارد الهجومية دون التطلعات، ولم ينجح الأخضر في خلق خطورة حقيقية طوال اللقاء.

ورغم حديث المدرب الفرنسي عن تخطيطه لصناعة 2 إلى 3 فرص محققة، إلا أن الواقع يؤكد أن الأخضر لا يملك حالياً المهاجم القادر على استغلال أنصاف الفرص، وفقًا لرؤية العقيل.

في الختام، أشار العقيل إلى أن رينارد كان بحاجة إلى مزيد من الهدوء والواقعية في قراءته للمباراة، حيث كان من المنتظر أن يركز على معالجة الثغرات بدلاً من الانشغال بردود الفعل.