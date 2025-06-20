شكرا لاهتمامكم بخبر سعر الدولار في لبنان اليوم الجمعة 20 يونيو 2025.. الليرة تتماسك والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - استقر سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الجمعة 20 يونيو/حزيران 2025، في البنوك وشركات الصرافة.

وأ علن البنك الدولي أمس الخميس أنّه من المتوقّع أن يسجّل إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان نمواً بنسبة 4.7% في عام 2025، مدعوماً بالتقدّم المنتظر إحرازه على صعيد خطة عمل متعدّدة القطاعات لمدة عام لتسريع أجندة الإصلاح الحكومية الإصلاحات، وتعافي قطاع السياحة وزيادة معدلات الاستهلاك، فضلاً عن التدفقات الرأسمالية الوافدة رغم محدوديتها.

جاء ذلك في أحدث إصدار من تقرير المرصد الاقتصادي للبنان الصادر عن البنك الدولي، ولا تزال الآفاق الاقتصادية متأثّرة بالاستقرار الهش في البيئتين السياسية والأمنية،في الوقت نفسه، تستمر الأزمة المالية التي لم يتم معالجتها حتى اليوم في عرقلة التدفقات المالية الكبيرة والاستثمارات الخاصة.

وفي إصدار ربيع 2025 من تقرير المرصد الاقتصادي للبنان بعنوان “تحول في المسار؟”، انخفضت توقّعات انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2024 إلى 7.1% (بعد أن كانت تقدر بـ5.7% في خريف 2024)، ليصل الانخفاض التراكمي منذ عام 2019 إلى نحو 40%.

ومن المتوقع أن يتراجع معدّل التضخّم في لبنان إلى 15.2% في عام 2025، بافتراض استمرار استقرار سعر الصرف وانخفاض معدّلات التضخم العالمية. وقد تؤدي الزيادة في الإيرادات الحكومية المحصلة، واعتماد موازنة عامة متوازنة لعام 2025، إلى زيادة طفيفة في الإنفاق العام على الخدمات الأساسية. هذا ولا تزال الضغوط على المالية العامة كبيرة، ما يستلزم إجراء إصلاحات هيكلية أوسع نطاقاً لضمان استدامتها على المدى الطويل.

وقال المدير الإقليمي لإدارة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه: “أعادت التطوّرات السياسية الأخيرة إحياء الزخم وأتاحت فرصة لمعالجة جذور الأزمات المالية والاقتصادية والمؤسساتية المتداخلة في لبنان”.

وأضاف: “من خلال إعطاء الأولوية لاتخاذ تدابير عالية الأثر وقابلة للتنفيذ، يمكن للبنان معالجة أزماته الملحة والمضي قدماً في تحقيق التعافي الاقتصادي”.

ويسلّط التقرير الضوء على التداعيات المحتملة لتصاعد حالة عدم اليقين في بيئة التجارة العالمية، وانعكاساتها على الاقتصاد اللبناني. وعلى الرغم من أن الآثار المباشرة قد تكون محدودة، حيث إن الصادرات إلى الأسواق الرئيسية تشكل حوالي 4% فقط من إجمالي صادرات لبنان السلعية، فإن التنبؤ بالآثار غير المباشرة يعد أكثر صعوبة، إذ تعتمد هذه الآثار على كيفية تأثير ديناميكيات التجارة العالمية المتغيرة على الاستثمار والتضخم والنشاط الاقتصادي في جميع أنحاء العالم.

سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء

بقي سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار في السوق السوداء مستقراً نسبياً، متراوحاً ضمن هامش ضيق بين 89600 و89700 ليرة للدولار الواحد.

سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية على منصة صيرفة

استقر سعر الدولار عند 89500 ليرة لبنانية على منصة صيرفة، وفقا لموقع مصرف لبنان المركزي.

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