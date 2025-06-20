شكرا لاهتمامكم بخبر سعر الدولار اليوم في مصر الجمعة 20 يونيو 2025.. الأخضر يرتفع والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه المصري، اليوم الجمعة 20 يونيو/حزيران 2025، في أغلب البنوك وفق آخر التعاملات مع الدخول في العطلة الأسبوعية.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، وذلك في إطار متابعة جهود الحكومة لضمان استقرار الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين.

ووفق بيان، يأتي اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق تزامنًا مع التحضير لاجتماع مرتقب منتصف الأسبوع المقبل لـ«لجنة الأزمات»، التي شكّلتها الحكومة لمتابعة الوضع الإقليمي، حيث من المقرر أن يعرض الوزراء خططهم التفصيلية لتأمين احتياجات الدولة في مختلف القطاعات.

يشار إلى أن مدبولي أكد، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أمس أن الحكومة تمتلك مخزونًا استراتيجيًا من السلع الأساسية يكفي لأكثر من 6 أشهر، وأن هناك تنسيقًا كاملًا بين الوزارات والجهات المعنية لضمان انسياب السلع ومنع أي ممارسات احتكارية أو رفع غير مبرر للأسعار.

وأشار رئيس الوزراء إلى نجاح الدولة في تأمين بدائل لإمدادات الطاقة، وتحديدًا الغاز الطبيعي، لضمان استمرار تشغيل شبكة الكهرباء والمصانع، لافتًا إلى وصول ثلاث سفن خلال الأيام الماضية لتعويض أي نقص محتمل، بالإضافة إلى دخول حقلين جديدين من الصحراء الغربية حيز الإنتاج خلال الشهر المقبل.

وأكد أن «الدولة ستكون قادرة على تلبية احتياجات الصناعة مع تأمين ما يكفي من الغاز الطبيعي».

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

في البنك المركزي المصري، بلغ سعر الشراء 50.48 جنيه، وسعر البيع 50.61 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري



وفي البنك الأهلي المصري، جاء سعر الدولار عند 50.60 جنيه للشراء، و50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر



أما في بنك مصر، فقد سجل الدولار 50.60 جنيه للشراء، و50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة



وفي بنك القاهرة استقر سعر الدولار عند 50.60 جنيه للشراء، و50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB)

كما بلغ سعر الشراء في البنك التجاري الدولي (CIB) 50.60 جنيه للشراء، و50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية



وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 50.61 جنيه للشراء، و50.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

أما في بنك قناة السويس، فقد وصل سعر الشراء إلى 50.60 جنيه للشراء، و50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أغريكول



وفي بنك كريدي أغريكول (CA)، بلغ سعر الشراء 50.60 جنيه للشراء، و50.70 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار



جاء أعلى سعر للدولار داخل مصرف “أبوظبي الإسلامي عند 50.65 جنيه للشراء، و50.75 جنيه للبيع.

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