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سبب انتهاء أزمة برشلونة للتعاقد مع نيكو ويليامز!

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – تحدث الصحفي خوسيه ألفاريز عن صفقة انتقال نيكو ويليامز لبرشلونة ، مؤكدًا على عدم وجود أزمة في تسجيل اللاعب.

ألفاريز قال ” وضع برشلونة المالي سيتحسن قبل انتهاء الشهر الجاري لأن عملية بيع مقاعد كبار الشخصيات ستندرج في بند الميزانية وبالتالي يمكن للبارسا العمل وفق قاعدة 1: 1 “.

وأضاف ” الوضع الحالي للنادي الكتالوني يسمح له بدفع الشرط الجزائي في عقد نيكو ويليامز والتوقيع معه سيكون في الأسبوع الأول من الشهر المقبل”.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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