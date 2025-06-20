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شكرا لاهتمامكم بخبر سبب انتهاء أزمة برشلونة للتعاقد مع نيكو ويليامز! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – تحدث الصحفي خوسيه ألفاريز عن صفقة انتقال نيكو ويليامز لبرشلونة ، مؤكدًا على عدم وجود أزمة في تسجيل اللاعب.
ألفاريز قال ” وضع برشلونة المالي سيتحسن قبل انتهاء الشهر الجاري لأن عملية بيع مقاعد كبار الشخصيات ستندرج في بند الميزانية وبالتالي يمكن للبارسا العمل وفق قاعدة 1: 1 “.
وأضاف ” الوضع الحالي للنادي الكتالوني يسمح له بدفع الشرط الجزائي في عقد نيكو ويليامز والتوقيع معه سيكون في الأسبوع الأول من الشهر المقبل”.