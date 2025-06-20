سبب انتهاء أزمة برشلونة للتعاقد مع نيكو ويليامز!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – تحدث الصحفي خوسيه ألفاريز عن صفقة انتقال نيكو ويليامز لبرشلونة ، مؤكدًا على عدم وجود أزمة في تسجيل اللاعب.

ألفاريز قال ” وضع برشلونة المالي سيتحسن قبل انتهاء الشهر الجاري لأن عملية بيع مقاعد كبار الشخصيات ستندرج في بند الميزانية وبالتالي يمكن للبارسا العمل وفق قاعدة 1: 1 “.

وأضاف ” الوضع الحالي للنادي الكتالوني يسمح له بدفع الشرط الجزائي في عقد نيكو ويليامز والتوقيع معه سيكون في الأسبوع الأول من الشهر المقبل”.